Si chiude con un nuovo omaggio a Grazia Deledda nel centocinquantesimo anniversario della nascita la seconda settimana di programmazione del VII Cagliari film festival, partito l’8 luglio.

Domani (domenica 18 luglio) alle 19,30 è in programma una passeggiata storico letteraria per le vie di Cagliari, organizzata dalla società Arasolé. Ideato dalla direttrice artistica del festival, Alessandra Piras, l’itinerario ripercorrerà i luoghi visti e frequentati dalla scrittrice Premio Nobel durante il suo primo soggiorno nel capoluogo sardo, tra il 1899 e il 1900, seguendo le tracce riscontrate nelle sue lettere a parenti e amici. L’appuntamento è in piazza Matteotti (fronte Municipio).

Domenica 25 luglio alle 21,30 serata speciale di chiusura del festival: in collaborazione con il Cinema Odissea, nell’ex Manifattura Tabacchi sarà presentato Punta Sacra, documentario di Francesca Mazzoleni che racconta la vita della comunità dello scalo di Ostia, l’ultimo triangolo di spazio abitabile alla foce del Tevere. Per l’occasione sarà presente il produttore Alessandro Greco.

