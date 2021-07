I contratti dei circa cento “lavoratori in utilizzo” che operano all’interno dell’Ats saranno prorogati fino al 31 dicembre 2021. Lo ha annunciato l’assessora del Lavoro, Alessandra Zedda, nel corso dell’audizione nella Seconda commissione (presieduta da Desirè Manca – M5S) insieme con il direttore amministrativo dell’Azienda tutela salute, Attilio Murru.

Sono così superati i timori di una interruzione anticipata dei servizi per i lavoratori con il contratto in scadenza il 31 luglio e il 30 ottobre. «L’assessorato della Sanità – ha dichiarato il dottor Murru – ha assicurato risorse sufficienti per procedere con la proroga fino al termine del 2020, garantendo così la continuità lavorativa per tutti “i lavoratori in utilizzo” che operano in Ats».

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere Piero Comandini (Pd) che ha ringraziato l’assessora Zedda per la definizione della vicenda ed ha auspicato la tempestiva definizione di un efficace programma di stabilizzazione.

