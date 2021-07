Isola nella morsa del fuoco, il governatore della Regione Sardegna Christian Solinas prende le contromisure per affrontare quello che definisce un “momento drammatico”. Il presidente della giunta regionale ha annunciato l’intenzione di scrivere al premier Mario Draghi per chiedere “un sostegno economico immediato per ristorare i danni e aiutare le comunità colpite a ripartire”.

Anche i parlamentari sardi chiedono la proclamazione immediata dello stato d’emergenza nell’Oristanese e della Sardegna occidentale, in queste ore devastati dal fuoco. “Condanna per piromani irresponsabili o delinquenti colpevoli dei roghi che stanno devastando ampie aree della Sardegna, e solidarietà concreta verso comuni, aziende e cittadini colpiti dagli incendi”, è stata espressa dalla deputata Romina Mura, che parla a nome del Pd. E che aggiunge: “Appena valutati i danni, auspico che la Regione possa proclamare lo stato di calamità e chiedere a Roma la dichiarazione dello stato di emergenza: sono pronta a sostenere una richiesta di rapido ristoro al Governo”.

“Chi brucia la Sardegna non è degno di far parte della nostra comunità. Sto presentando un’interrogazione al Governo per chiedere lo stato di emergenza e per non lasciare sole le persone e le aziende danneggiate dagli incendi”, dichiara in una nota Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it