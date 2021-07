Nonostante le condizioni avverse, il canottiere sardo Stefano Oppo a soli 26 anni centra il suo obiettivo e insieme al suo compagno di squadra, Pietro Ruta, vola alla finale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Sulle acque di un lago al limite delle condizioni, con un forte vento a favore per la prima parte di gara ma a sfavore sul traguardo, Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno dato spettacolo con l’Irlanda combattendo punta a punta con i vice-campioni olimpici.

Dopo una partenza molto forte e con un numero di colpi elevato, l’Italia si porta subito in testa seguita dall’Irlanda, ma al passaggio dei 1000 metri la coppia irlandese cambia passo e supera l’equipaggio italiano portandosi così in testa.

Da metà gara, l’Italia di Oppo e Ruta è saldamente in seconda posizione seguita dal Belgio in terza.

L’Irlanda taglia il traguardo non solo in prima posizione ma anche strappando un nuovo record del mondo. L’Italia conquista la seconda posizione, valevole per la finalissima di domani.

Questo l’ordine di arrivo. 1. Irlanda 6:05:33; 2. Italia (Stefano Oppo – Pietro Ruta) 6:07:70; 3. Belgio 6:13:07; 4. Ucraina 6:14:57; 5. Spagna 6:15:49; 6. India 6:24:41.

Ora l’appuntamento per la gran finale è per domani, giovedì 29 luglio 2021 ore 2:50.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it