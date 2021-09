Da nove giorni in via Cagna non vengono ritirati i sacchi con i panni davanti a un condominio con tanti anziani. “Da quando è stata eliminata la possibilità di avere un mastello ad hoc, che c’era fino a quando c’era Zedda, il problema è cronico” dicono i residenti del quartiere. Che aggiungono: “Volendo si possono fare correttivi al bando per la raccolta differenziata, così come è fatto ad esempio per la pulizia delle strade. Ma il Comune tace”.

