Saranno proclamati sabato 25 settembre a Villacidro i vincitori della trentaseiesima edizione del Premio Dessì, al termine di un fitto calendario di appuntamenti a partire da lunedì 20. La cerimonia finale condotta da Neri Marcorè stabilirà il vincitore tra le opere scelte della giuria per arrivare ai tre finalisti delle sezioni Narrativa e Poesia del concorso letterario.

La terna dei finalisti per la Narrativa è composta da Eugenio Baroncelli, autore di “Libro di furti. 301 vite rubate alla mia” (Sellerio), Marco Belpoliti, che firma “Pianura” (Einaudi) e Antonio Franchini con il suo “Il vecchio lottatore e altri racconti postemingueiani” (NN Editore). In finale per la poesia sono arrivati Franca Mancinelli con “Tutti gli occhi che ho aperto” (Marcos Y Marcos), Francesca Mazzotta con “Gli eroi sono partiti” (Passigli) e Alessandro Rivali con “La terra di Caino” (Mondadori).

Presidente della giuria è Anna Dolfi. Gli altri componenti sono Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Luigi Mascheroni, Gino Ruozzi, Stefano Salis, Gigliola Sulis, Duilio Caocci e il presidente della Fondazione Dessì Paolo Lusci

