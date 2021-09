I migliori giocatori dei campionati giovanili di mezza Europa (Danimarca, Svizzera, Lituania, Svezia, Lettonia e Italia), si sfideranno nella prima edizione del Trofeo Sardinia, torneo internazionale di calcio categoria under 17, in programma a Cagliari, Sarroch e Villa San Pietro dal 16 al 19 settembre 2021.

La competizione è dedicata agli Allievi, la categoria giovanile che da sempre suscita grande interesse da parte di osservatori e addetti ai lavori del mondo del calcio, e rappresenta un’occasione unica per vedere oggi i campioni di domani.

Il Trofeo Sardinia nasce dalla volontà di creare un evento sportivo che rappresenti non solo un’opportunità di crescita per il calcio isolano ma anche un’occasione di promozione turistica per la nostra terra.

In questa prima edizione, infatti, sono stati coinvolti oltre 300 atleti provenienti da 16 realtà calcistiche di primissimo piano. Dopo la prima fase eliminatoria le migliori squadre si affronteranno in un’emozionante finale all’Unipol Domus, la casa del Cagliari Calcio.

Ecco l’elenco delle squadre iscritte al Trofeo Sardinia:

Atalanta B.C. (Italia) Ateitis FK Vilnius (Lituania) BE1 NFA (Lituania) Benevento Calcio (Italia) BK Vejle (Danimarca) Cagliari Calcio (Italia) Esseci Sigma (Italia) FC Lugano (Svizzera) Fc Riga (Lettonia) IF Brommapojkarna (Svezia) Juventus FC (Italia Lazio (Italia) LR Vicenza (Italia) AC Milan (Italia) AS Roma (Italia) SSD Sigma (Italia)

L’evento è patrocinato dall’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e gode del sostegno dei Comuni che ospiteranno la manifestazione: Cagliari, Sarroch e Villa San Pietro.