Un flusso di correnti occidentali provenienti dal Mar Mediterraneo e dalle Baleari influenzerà nei prossimi giorni le condizioni meteo in tutta la Sardegna. Sono possibili aree temporalesche che temporaneamente potrebbero dar luogo a nuovi acquazzoni e temporali, ma per il momento all’orizzonte non ci sono ondate di maltempo. Anzi. Le temperature non tenderanno ascendere e per almeno una settimana ancora farà caldo in tutta l’isola.

L’aria calda sta continuando ad affluire nella nostra regione dove ieri la colonnina di mercurio ha toccato punte di 34 °C in varie località ed oggi si registrano temperature sopra i 30 °C, con picchi di 35° in vari centri urbani.

Le previsioni a più lungo termine indicano che il Nord-Ovest della Sardegna tenderà a usufruire di un refrigerio parziale, ma con temperature comunque non di certo sotto la media. Invece la Sardegna meridionale e orientale, potrebbero essere soggette addirittura ad un aumento della temperatura, ma con un calo del tasso di umidità. La temperatura si manterrà su valori estivi per tutto il resto di settembre, specialmente nella parte orientale e meridionale della Sardegna, ad esempio a Cagliari sono attese temperature estive fin sino la fine del mese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it