Nella settimana dall’8 al 14 settembre i contagi sono diminuiti del 40,3% rispetto a quelli della settimana precedente. Le persone positive sono 290 ogni 100mila abitanti, contro le 390 nella settimana prima. Diminuisce anche la pressione sugli ospedali sardi. I posti letto occupati in terapia intensiva, seppure ancora sopra la soglia limite, sono scesi dal 15% all’11%. In calo anche quelli in area medica, passati dal 14% al 13%.

I dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe sono rassicuranti e registrano un sostanziale dimezzamento dei casi settimanali in quasi tutte le province dell’isola.

Intanto raggiunge il 67,5% la percentuale dei sardi ha completato il ciclo vaccinale, un dato in linea con il 68% nazionale. A trainare la campagna di vaccinazioni in questa fase soni i ragazzi tra 12-19 anni: solo il 25,5% dei ragazzi sardi non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, contro il 33,7% su base nazionale.

