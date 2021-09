Gli abbonati di Dazn sono sul piede di guerra. Alla quarta giornata di campionato di Serie A, la qualità video non sembra migliorare. Nonostante le promesse, gli impegni e le rassicurazioni, non è cambiato nulla e le proteste dei consumatori aumentano.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni e lamentele soprattutto per la partita Juventus-Milan di domenica sera – spiega Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell’associazione Codici –, ma ci sono stati disservizi anche per altre gare. Si parla di audio in ritardo rispetto al video, immagine non sempre chiara e definita, improvvisi blackout, buffering e messaggi di errorei”.

Le diffide segnalate dall’associazione a Dazn non hanno ancora ricevuto un reale impegno di risoluzione dei problemi, che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Per questo l’associazione ha avviato un’azione per richiedere il rimborso per tutti gli abbonati. “Non è possibile continuare ad archiviare tutto come un semplice incidente di percorso – sostiene Giacomelli -, si sono giocate quattro giornate e tutte sono state segnate da disservizi, a breve ci sarà la quinta, visto che il calendario prevede il turno infrasettimanale, ed è chiaro che bisogna fare qualcosa per garantire agli utenti un servizio all’altezza, anche dei costi sostenuti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it