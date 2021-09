In un assolato pomeriggio estivo aveva inseguito il vicino di casa brandendo un grosso bastone di legno, cercando di colpirlo quale rappresaglia per precedenti incomprensioni e litigi. Per questo ieri, dopo lunghi accertamenti investigativi e audizioni testimoniali, i Carabinieri della Stazione di Narcao hanno denunciato a piede libero, per minaccia, un sessantanovenne di Perdaxius, pensionato con precedenti denunce a carico.

In particolare è emerso che questi il 17 agosto scorso in un assolato pomeriggio, proferendo nei confronti della parte lesa minacce di ingiusto danno, aveva inseguito il vicino di casa brandendo un grosso bastone di legno, cercando di colpirlo quale rappresaglia per precedenti incomprensioni e litigi ma questi, pensionato anch’egli ma di 10 anni più giovane, positivo alla banca dati delle forze di polizia, era riuscito con maggiore agilità ad evitare le mazzate, per rivolgersi poi per avere giustizia ai carabinieri del luogo.

