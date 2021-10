Nella giornata di ieri a Giba un 64enne del posto, disoccupato con precedenti denunce a carico, è stato arrestato per danneggiamento e percosse. L’uomo, infatti, il 29 luglio scorso nel primo pomeriggio, ha tamponato con la sua auto una Alfa Romeo di proprietà di un trentenne di Nuxis che aveva parcheggiato, in un parcheggio pubblico, di fronte all’abitazione dell’uomo.

Una volta intervenuto il proprietario, che protestava per quei comportamenti, il 64enne lo ha colpito ad un braccio con il manico di una zappa, fortunatamente senza arrecargli lesioni di un qualche rilievo.

Il fatto che il denunciato fosse solito parcheggiare la propria autovettura in quella sede non significa che possa essere intervenuto una sorta di usucapione sulla pubblica via. Quel posto auto può evidentemente essere occupato anche da terze persone, al di là delle infondate pretese di qualcuno.

