Le compagnie aeree Ita e Volotea hanno presentato le rispettive offerte per i voli in continuità terroriale da e per la Sardegna. A ben vedere, i numeri darebbero Volotea come vincente.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’aeoroporto di Alghero, Ita avrebbe offerto -3% di ribasso per Alghero-Fiumicino, mentre Volotea -23,1%; per Alghero-Linate, Ita ha offerto -11% e Volotea -23.1%.

Spostandosi a est, all’aeroporto di Olbia, l’offerta di Ita per la tratta Olbia-Fiumicino, mentre Volotea ha proposto -41,6%. Per la tratta Olbia-Linate, invece, Ita ha offerto -21% e Volotea -40,6%.

Per l’aeroporto di Cagliari, Ita ha offerto -12% per la tratta Cagliari-Fiumicino e Volotea -41,6%; per il collegamento Cagliari-Linate, Ita ha proposto un’offerta di ribasso del -23%, mentre Volotea -41,6%.

