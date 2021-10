Pretendeva di poter incontrare la fidanzata di un 46 enne cagliaritano, una trentasettenne oristanese che era stata sua compagna ma ora convive con l’altro. Per questo un ventinovenne di Marrubiu, disoccupato con precedenti denunce a carico, dopo una colluttazione con il suo rivale in amore, si è impossessato delle chiavi dell’appartamento e del telefono cellulare dell’uomo e si è dato alla fuga. Raggiunto però dalla vittima in via Goito, il giovane ha restituito quanto sottratto.

Sul luogo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari che, al termine degli accertamenti, ha denunciato a piede libero il giovane per rapina impropria. I militari intervenuti hanno infatti ricostruito la strana vicenda dalle inevitabili conseguenze giuridiche: il giovane evidentemente non era riuscito a trattenere i propri istinti e la nostalgia per quella donna che evidentemente sperava di poter ancora incontrare.

