Anche oggi i no green pass hanno manifestato a Cagliari con un corteo iniziato in una blindata piazza Garibaldi e concluso in piazza del Carmine quando tutti i militanti anti certificato verde si sono presi per mano in un grande girotondo attorno alla statua della Madonna del Carmine al grido di “Trieste”, evocando la città in cui per protesta è stato bloccato il porto.

Intanto l’Ansa dà notizia di una insegnante cinquantenne del liceo scientifico Pitagora di Selargius che è stata respinta dopo essersi presentata a scuola per ricevere l’incarico di supplenza. Non aveva né il Green pass né l’esito dei tamponi. Dopo che una operatrice scolastica addetta ai controlli non l’ha fatta entrare, la professoressa ha chiamato il 112 perchè secondo lei l’operatrice scolastica non aveva alcuna delega per effettuare i controlli. Ma i carabinieri della Stazione di Selargius, accorsi a scuola, hanno verificato la regolarità di tutta la procedura e hanno persuaso la supplente a tornare a casa.

