Un altro reparto di Chirurgia in emergenza dopo quello di Nuoro. Come riporta la Nuova Sardegna, si tratta della Chirurgia dell’ospedale Nostra signora della Mercede di Lanusei. Il presidio nuorese – come riportato dal nostro giornale – era stato riaperto dopo qualche giorno per l’invio di due specialisti della Assl di Olbia e al supporto dell’Assl di Lanusei. A quanto pare è quest’ultima ora a ritrovarsi in emergenza per mancanza di specialisti. “Il reparto non garantisce più l’ambulatorio anestesiologico, le sedute operatorie programmate e l’assistenza per le procedure endoscopiche o radiologiche”, scrive La Nuova Sardegna.

