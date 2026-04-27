Paura a Villasor, auto in fiamme in via Cagliari: non si registrano feriti

Notte di lavoro per i soccorritori nel centro abitato di Villasor. Poco dopo le ore 22:00 di ieri, domenica 26 aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari è dovuta intervenire d’urgenza in via Cagliari a causa di un incendio che ha coinvolto un’autovettura ferma a bordo della carreggiata.

Gli operatori del 115, giunti tempestivamente sul posto, hanno provveduto a estinguere le fiamme che stavano già avvolgendo il veicolo, evitando che il calore potesse danneggiare le strutture vicine o altri mezzi in transito. Una volta concluse le operazioni di spegnimento e completata la bonifica del sito, i Vigili del Fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza definitiva della carcassa del mezzo.

Al momento restano da accertare le origini del rogo. Al termine dell’intervento sono stati avviati i rilievi tecnici necessari per stabilire se l’incendio sia scaturito da un guasto meccanico (come un corto circuito elettrico) o se possano esserci elementi riconducibili a un’azione dolosa. Non si segnalano feriti o persone coinvolte nell’episodio.

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