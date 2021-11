Dopo la giornata odierna di tregua, torna il maltempo in Sardegna. La Protezione Civile ha infatti diramatoun allerta meteo di codice Giallo (criticità ordinaria) per tutta a giornata di domani, domenica 14 novembre, per rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

