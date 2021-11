Con la sua trasmissione Voyager ha spesso fatto conoscere il patrimonio storico e archeologico della Sardegna. Ora è stato scelto come testimonial d’eccezione di Archeologika, il progetto pensato dall’assessorato regionale al Turismo, con l’organizzazione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, per promuovere a livello nazionale e internazionale l’immagine della Sardegna e del suo immenso patrimonio archeologico. Il conduttore e divulgatore televisivo Roberto Giacobbo incontrerà gli appassionati per parlare di arte e storia della Sardegna durante la seconda tappa del viaggio alla scoperta della Sardegna che si svolgerà domani, venerdì 19 novembre, alle 17,30 nella sala riunioni della Camera di Commercio a Cagliari nel Largo Carlo Felice 72.

I posti sono limitati, per prenotare bisogna inviare una mail a turismo@csimprese.it

Archeologika gode del patrocinio del MiBACT e conta su una proficua collaborazione con le sovrintendenze archeologiche, le amministrazioni comunali interessate e il sistema delle imprese locali. Si tratta di un viaggio tra i siti archeologici della Sardegna, valorizzando la loro storia e la loro cultura: l’isola si candida così ad essere la principale meta turistica del Mediterraneo legata al passato e all’archeologia.

