Fa discutere i cagliaritani il Campus universitario progettato dall’architetto brasiliano Paulo Mendes da Rocha, in costruzione in viale La Playa. Sulla pagina fb Parliamo di Cagliari il dibattito è acceso. Da una parte c’è chi apprezza la nuova struttura, in attesa di vederla finita, dall’altra chi già la considera una sorta di ecomostro metropolitano.

Tanti i paragoni illustri, da Alcatraz ai palazzoni grigi del quartiere napoletano di Scampia, fino ai grandi alberghi stellati di Ibiza.

E c’è chi, con la solita sagacia cagliaritana, commenta così le competenze architettoniche dei concittadini: sapevo degli immunologi, degli allenatori di qualsiasi sport, degli esperti del traffico, dei progettisti della viabilità, dei botanici, degli esperti in gare d’appalto; ma che a Cagliari ci fossero anche tanti architetti di fama internazionale lo ignoravo. Questa città è una inesauribile miniera di talenti.

