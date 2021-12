Dal prossimo 7 dicembre Volotea attiverà il servizio per i minori non accompagnati sui voli in continuità territoriale da e per la Sardegna: il servizio potrà essere prenotato sul sito della compagnia o tramite il numero verde gratuito 800593877, dedicato alle esigenze dei passeggeri in viaggio da e per la Sardegna. Potranno imbarcarsi fino a un massimo di 2 minori non accompagnati su ogni volo. Lo ha annunciato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Siamo felici di poter annunciare l’avvio del servizio per minori non accompagnati – ha dichiarato Rebasti -. Dal 7 dicembre, tutti i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 anni che viaggiano da soli con Volotea, saranno sotto la costante e attenta sorveglianza del nostro personale, sia a bordo sia in aeroporto. Durante tutte le fasi del viaggio, i nostri cabin crew garantiranno ai nostri passeggeri più piccoli un volo sicuro e piacevole. Ci auguriamo che questo nuovo servizio, disponibile esclusivamente sui voli in continuità territoriale, consenta spostamenti ancora più agevoli per i più piccoli e per loro famiglie”.

