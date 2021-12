La parità di genere, in ambito culturale, in Sardegna non esiste. Comandano le donne. Le più brave, preparate, organizzate, quelle che ogni anno danno alla luce due Festival (uno ciascuna) ricchissimi e profondi, sono Alice Capitanio e Mattea Lissia.

Alice Capitanio è laureata in Scienze politiche con indirizzo Internazionale. Attrice, insegnante di recitazione, Capitanio negli anni è diventata una straordinaria animatrice culturale, che guarda il mondo dalla prosfettiva della filosofia. Il suo capolavoro è il Lei Festival” – Lettura, Emozione Intelligenza- ideato dalla Compagnia B, con la sua direzione artistica.

Mattea Lissia invece è laureata in Economia a Pavia e organizza da decenni eventi legati al mondo della cultura e delle letterature. Tra le sue creature Pazza Idea Festival, Time in Jazz e Creuza de ma’ – Musica per cinema.

Pazza Idea è un progetto di Luna Scarlatta, un’associazione culturale che si occupa di ideare, progettare e realizzare eventi culturali, ed esplora i complessi scenari sociali e culturali della contemporaneità attraverso la capacità interpretativa e divulgativa dei libri, offrendo occasioni di incontro e confronto.

Alice, Mattea. La cultura in Sardegna è donna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it