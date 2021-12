A partire dalla giornata di giovedì 16 dicembre anche in Sardegna si inizierà a vaccinare i bambini tra i cinque e gli undici anni, per un totale di circa 47mila sardi.

Per la prima giornata si attendono 6mila dosi, mentre il prossimo carico arriverà il 6 gennaio.

Delle dosi complessive, 1000 andranno al Brotzu e all’Aou di Sassari, che somministreranno le dosi direttamente ai bambini con patologie in cura nei loro reparti. Le restanti verranno distribuite in alcuni hub: si pensa alla Fiera di Cagliari e a Quartu, dove ci saranno animazione e giochi per un atmosfera più serena.

Nonostante le terze dosi siano in crescita, nell’Isola si registrano ancora oltre 180mila sardi senza nemmeno una dose.

