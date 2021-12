Un personal trainer e un impiegato sorpresi in flagranza dalla Polizia di Stato. Un 49enne e un 50enne di Cagliari sono stati arrestati perché trovati in possesso di 2.800 ml di GBL liquido, conosciuta come “droga dello stupro”, acquistata online.

Da alcuni giorni i due uomini venivano tenuti d’occhio dalla seconda sezione della squadra mobile. Nella tarda mattina di ieri, è stato proprio un poliziotto della mobile a consegnare il pacco con la droga, fingendosi il corriere postale incaricato della consegna. Nel pacco c’erano due bottiglie di plastica da un litro con dentro il GBL. I due vivevano in affitto nello stesso appartamento.

Nel corso della perquisizione, sono stati sequestrati altri 800ml della stessa droga che, se immessa sul mercato, sarebbe stata suddivisa in 3600 dosi e avrebbe fruttato complessivamente circa 45mila euro.

Gli arrestati sono stati messi ai domiciliari su ordine del Pubblico Ministero e saranno giudicati con rito direttissimo.

