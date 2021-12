Super green pass già in soffitta dopo qualche settimana, senza capirne neppure l’efficacia. Obbligo vaccinale esteso ad altre categorie, ulteriore riduzione del green pass, mascherine anche all’aperto. Ma soprattutto c’è la possibilità che per partecipare ai grandi eventi al chiuso che si terranno per Capodanno non basti aver fatto sino all’ultimo vaccino: bisognerà con tutta probabilità fare anche un tampone.

Sono questi i regali che gli italiani si troveranno sotto l’albero di Natale. Il Governo Draghi sta infatti preparando le prossime mosse per contrastare la variante Omicron che sta portando ad un aumento vertiginoso dei contagi Covid.

La cabina di regia in cui giovedì prossimo 23 dicembre l’esecutivo varerà una nuova stretta sulle vite degli italiani rischia di essere però un grave autogol per il Governo Draghi. Andando per tentativi con misure sempre nuove che continuano a susseguirsi senza sosta, anche questo esecutivo sta dimostrando di non avere le idee chiare. E anche chi ha fino a questo momento seguito le regole dettate dagli scienziati, facendo tre vaccini e facendo magari vaccinare i propri figli, inizia a storcere il naso.

D’altronde manca solo la conferenza stampa notturna per annunciare le nuove restrizioni, e saremo nuovamente catapultati nell’incubo dell’epoca Conte. Chi si illudeva che farsi anche la terza dose di vaccino avrebbe portato un Natale “normale” si metta l’anima in pace.

