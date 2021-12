Questo pomeriggio verso le 16,35 una donna è stata investita sulle strisce in via Campania, a Cagliari, all’altezza del Bar Giardino. Un congiunto della donna, sul posto, ha informato le forze dell’ordine che la stessa è stata trasportata al Brotzu in codice rosso.

L’investita è una donna di 44 anni e il conducente della Renault Clio un uomo di 47. La donna ferita era cosciente e l’investitore era presente sul luogo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it