È giunta finalmente a conclusione l’annosa vertenza dei lavoratori avventizi del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Lo scorso 23 dicembre i lavoratori sono stati convocati dal Consorzio per la firma del contratto a tempo indeterminato.

La stabilizzazione è arrivata dopo un lungo percorso che ha visto i sindacati del settore, FLAI CGIL, FAI CISL e FILBI UIL, in prima linea per il raggiungimento dell’obiettivo.

“Questo traguardo restituisce dignità ai lavoratori che da trent’anni e oltre lavorano in condizione di precarietà offrendo le loro competenze e la loro professionalità al servizio del buon andamento del Consorzio per il bene di tutta la comunità”, scrivono in una nota congiunta FLAI CGIL, FAI CISL e FILBI UIL che “si ritengono pienamente soddisfatte per il risultato raggiunto, frutto dell’azione sindacale messa in atto in questi anni, e augurano un buon lavoro ai lavoratori tutti, certi del ruolo sempre più centrale che andrà ad assumere il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale nel futuro a venire. Auspichiamo che la stessa soddisfazione possa essere raggiunta in tempi ragionevoli anche per i lavoratori del consorzio di bonifica di Oristano”.

