Sarà vietato festeggiare il Capodanno 2022 al Bastione di Cagliari. La terrazza del Bastione di Saint Remy sarà infatti interdetta dalle 19 di domani 31 dicembre 2021, alle 6 dell’1° gennaio 2022. E’ una delle misure previste nell’ordinanza emanata dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per fronteggiare fenomeni di assembramento e salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione del prossimo Capodanno.

Per chi non si atterrà alle disposizioni – emanate dopo le misure previste dal nuovo decreto governativo – sono previste sanzioni sino a 1.000 euro, fatte salve ulteriori responsabilità amministrative e penali.

In particolare l’ordinanza del sindaco dispone che in qualunque zona del territorio cittadino è previsto:

Il divieto di assembramento;

il divieto di detenere, cedere a qualsiasi titolo petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e bombolette contenenti sostanze urticanti;

l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie precisando che non hanno l’obbligo di indossare i suddetti dispositivi: i minori di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi; le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento.

Dalle 20,30 di domani 31 dicembre 2021 alle ore 6 del 1° gennaio 2022 nell’area urbana compresa fra la via Roma, il viale Trieste (fino all’incrocio con la via Pola), la via Pola, il corso Vittorio Emanuele II, il viale Merello, il viale San Vincenzo, la via La Vega, la via Romagna, la via Bacaredda e la via Sonnino:

divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo;

divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici;

obbligo agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l’esibizione e la facilità di asporto.

Inoltre, come detto, si prevede l’interdizione della terrazza del Bastione di Saint Remy dalle 19 di domani alle 6 dell’1° gennaio 2022.

