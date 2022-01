L’Istituto di Istruzione Superiore D.A. Azuni sede di Pula il prossimo 11 gennaio si aprirà al territorio in modo esclusivo. Ad entrare per primi saranno gli alunni delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado accolti dagli allievi dell’istituto. Saluteranno i visitatori la Dirigente Scolastica Jessica Cappai, la Sindaca del comune di Pula Carla Medau ed il direttore della prestigiosa Hotel Business School by Forte Village Francesco Picciau.

Il momento clou sarà la preparazione della pizza che sarà portata al “Campionato Mondiale” di pizza gourmet il 5,6 e 7 aprile 2022; a realizzarla saranno gli chef Marco Mulas (Campione mondiale Master Pizza Chef 2015) e Christian Collu del ristorante Machrì.

