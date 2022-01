I Sardi soccorso è alla ricerca di nuove figure da assumere per lo svolgimento del servizio Ambulanza a Cagliari. Chiunque sia interessato può inviare il sui curriculum alla mail isardisoccorsocagliari@gmail.com.

I Sardi soccorso è una onlus fondata a Cagliari da Claudio Cugusi, che ne è presidente, alla memoria dei genitori, Bruno e Paola Cugusi, che hanno speso generosamente la loro vita nella Medicina di base e nella Scuola, al servizio degli altri.

L’associazione ha cominciato a svolgere il servizio di ambulanza privata della città metropolitana di Cagliari; ha poi esteso l’attività al primo soccorso in convenzione con il servizio 118 a Cagliari e infine ha attivato, d’intesa con i Comuni di Sadali, Seulo e di Esterzili, il servizio 118.

Oggi l’associazione svolge il servizio 118 h24 sette giorni su sette con oltre quaranta soccorritori professionali dalla postazione di via San Paolo 1 (Dopolavoro Ferroviario) dentro il Gruppo Sardegna Soccorso e in stretto collegamento con la “gemella”, la coop Sardegna Soccorso Cagliari ONLUS, che opera con i suoi dipendenti in 118 partendo dal quadrante La Palma – Poetto.

Sempre nel campo del 118 nell’ambito del progetto “Coste sicure” di Areus, I Sardi soccorso ha inaugurato nel 2018 la postazione estiva di Chia (Domusdemaria) e il servizio sperimentale di primo soccorso con un quadriciclo quad sulla spiaggia del Poetto insieme all’associazione AVSM di Monserrato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it