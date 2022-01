I Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti questa mattina per il recupero di un’auto, rinvenuta dentro un canale nelle campagne di Assemini. Sul posto una squadra operativa dalla centrale con il supporto di una AG (Autogru VVF) e gli specialisti Sommozzatori VVF. Verificata l’assenza di persone all’interno, gli specialisti Sommozzatori hanno perlustrato il fondale del canale limitrofo alla vettura per poi imbragare l’utilitaria che il personale della Gru ha portato a terra. Sul posto anche i Carabinieri. Si sta cercando di capire le cause.

