Ieri a Villacidro, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita a seguito della denuncia-querela presentata da una 46enne commerciante di Mogoro, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato una 46enne impiegata e una 72enne pensionata, entrambe di Samassi.

L’attività d’indagine, tramite l’analisi delle immagini della videosorveglianza del centro commerciale “Sant’Ignazio”, i riscontri documentali ottenuti dagli scontrini emessi dal punto vendita, la verifica degli utilizzatori delle “carte fedeltà” rilasciate dal punto vendita nell’arco temporale in cui si è consumato il reato, e varie testimonianze, hanno permesso di identificare le due responsabili del furto della somma di 450 euro in contanti, che la commerciante aveva accidentalmente lasciato cadere per terra, e che veniva presa dalle due donne.

