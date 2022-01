“Sono offensive e inaccettabili per la dignità e la sicurezza dei pazienti le condizioni in cui vengono trasfusi al Microcitemico di Cagliari i talassemici risultati positivi al test COVID-19: per loro è stata allestita una tenda all’esterno della struttura ospedaliera”. Lo denuncia Andrea Vallascas, deputato di Alternativa, che ha presentato un’interrogazione al Ministro della Salute in merito alla situazione dell’ospedale microcitemico di Cagliari con particolare riguardo alle condizioni in cui vengono trasfusi i pazienti positivi.

“Per loro – spiega Vallascas – è stata allestita una tenda all’esterno dell’ospedale, priva di riscaldamento, servizi igienici e privacy. Una situazione del tutto inadatta alle condizioni di salute e alla stessa dignità dei pazienti talassemici che hanno diritto, come tutti, ad adeguati standard qualitativi delle prestazioni sanitarie”.

“Si tratta, tra l’altro – prosegue – di condizioni che aggravano la già difficile situazione dell’ospedale cagliaritano che, nonostante dedizione e impegno dei sanitari, si trova a fare i conti con le carenze di personale medico e infermieristico nei centri trasfusionali, carenza che mette a rischio l’approvvigionamento di sangue per il fabbisogno dell’intera popolazione sarda, con pericolosi ritardi nella programmazione dei trattamenti”.

“Questa situazione – conclude Vallascas – è particolarmente penalizzante per coloro che si devono sottoporre a una trasfusione di sangue ogni 15-20 giorni, e sono costretti, in attesa del trattamento, a vivere nell’incertezza e nell’impossibilità di programmare le attività quotidiane, studio, lavoro, famiglia: tutti elementi che minano la serenità e il benessere di pazienti, piccoli e grandi, e delle loro famiglie”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it