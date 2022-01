Carciofi di Samassi in dono a medici, infermieri, farmacisti e cittadini che presteranno servizio nell’hub vaccinale. L’annuncio è stato fatto sui social dal primo cittadino di Samassi Enrico Pusceddu. “In pochi giorni sono arrivate 1.500 prenotazioni di terze dosi di vaccini da somministrare nel prossimo weekend a Samassi (29 e 30 gennaio) – scrive -. Sarà un’impresa riuscirci ma a noi le sfide piacciono e per questo ci stiamo attrezzando per raggiungere l’obiettivo di mettere in sicurezza il maggior numero di samassesi nel minor tempo possibile. Stiamo allestendo la macchina organizzativa e lavoriamo per riempire tutte le postazioni operative nell’intento di limitare al massimo tempi d’attesa e disagi per i cittadini. Visto l’enorme impegno profuso da parte dei volontari anche gli agricoltori samassesi vogliono fare la loro parte mettendo a disposizione ciò che in questo periodo post-allagamenti hanno di più prezioso, ovvero i loro carciofi. Con grande piacere, in segno di gratitudine da parte della nostra Comunità, offriranno a medici, infermieri, farmacisti e cittadini che presteranno servizio nel nostro punto vaccinale dei magnifici carciofi samassesi. Per cui, se ci fosse ancora personale sanitario che vuol darci una mano non perda l’occasione, in quale altro HUB vi capiterà mai di ricevere carciofi in cambio di vaccini?

