I tre grandi elettori sardi, Christian Solinas, Michele Pais e Gianfranco Ganau, hanno partecipato ieri alla prima votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Con loro anche i 25 deputati e senatori sardi.

Il presidente della Regione Solinas si è detto “fiducioso che l’aula riesca a eleggere un garante che sappia tenere in sicurezza le istituzioni dinanzi alle tante sfide che attendono il Paese”. Lo segue il presidente del Consiglio regionale Pais: “Dovere istituzionale, obbligo morale e l’immensa gioia di rappresentare la Sardegna intera in uno dei momenti che segnerà la storia del nostro Paese”.

Ai social si affida anche il capogruppo del PD Gianfranco Ganau: “Questa volta rispetto alla mia precedente esperienza, purtroppo, non sarà possibile vivere le diverse fasi della chiama e del successivo spoglio dagli scranni. Si vota e si esce subito dall’aula”. E ancora: “Giornata convulsa di consultazioni a tutto campo. La politica si è finalmente messa in movimento alla ricerca di una proposta di sintesi che sia un grado di raccogliere il maggior consenso possibile”.

Dello stesso partito la parlamentare Romina Mura (PD), che scrive: “Dobbiamo veramente scegliere un patriota come Sergio Mattarella, che ha garantito l’unità del Paese in tutti i momenti, che non ha mai avuto paura di schierarsi dalla parte giusta e sempre mettendo in campo oltre alla sua razionalità, alla sua autorevolezza, alla sua solidità, anche la sua grande umanità”.

Alla Camera ha votato anche Ugo Cappellacci (FI), che essendo positivo al Covid, ha votato all’urna drive in fuori da Montecitorio.

