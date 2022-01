In Italia la povertà educativa priva milioni di bambini del diritto di crescere e di seguire i loro sogni e le loro prospettive di vita, presente e futura.

Per colmare questa mancanza è nato il progetto Affido Culturale, che cerca quattrocento famiglie per la condivisione solidale di momenti culturali – come andare al teatro, sentire un concerto, visitare un museo o passeggiare in un bosco.

Il progetto Affido Culturale è alla ricerca di 400 famiglie “affidatarie” residenti nelle città di Roma, Napoli, Bari o Modena (100 per ogni città) per accompagnare 400 bambini in povertà educativa, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, accompagnati da un familiare per partecipare insieme a 29 eventi culturali nell’arco di 14 mesi.

La partecipazione è aperta ad ogni tipo di famiglia: con bambini, senza bambini e singoli che abitualmente partecipi agli eventi culturali della città.

Quando sarà possibile applicare il modello in Sardegna?

