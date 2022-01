Ondata di gelo in arrivo in Sardegna. Nel corso della notte tra oggi e domani – si legge in una allerta meteo diramato dalla Protezione Civile – sulla Sardegna si osserverà una generale diminuzione delle temperature minime, associata a gelate che interesseranno prevalentemente le quote collinari montane e i fondovalle. Possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale.

