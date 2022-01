La pandemia può provocare diversi effetti collaterali, anche gravi. Ma qualche effetto positivo l’ha generato. Per esempio, sembra un paradosso, ma durante il lockdown sono stati concepiti più bambini. Il 2021 è stato infatti un anno record di nascite nel Sud Sardegna, con l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari protagonista.

Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del nosocomio di Is Mirrionis nel 2021 sono nati 1538 bambini (100 in più rispetto al 2020), con 1518 parti, venti dei quali, ed anche questo è quasi un primato, gemellari.

Secondo le statistiche un numero così alto di nasciate non si registrava dagli anni Ottanta. Da due anni il reparto è impegnato anche nell’assistenza alle donne positive al Coronavirus ma le prestazioni diagnostico-terapeutiche per le donne non sono mai state interrotte. Il punto nascita del Santissima Trinità, in collaborazione con il Centro Vaccinazioni, è stato il primo in Italia a praticare la vaccinazione anti-Covid alle donne in gravidanza e a dimostrare che i neonati figli di mamme vaccinate presentavano un elevato numero di anticorpi alla nascita.

