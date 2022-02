La dolce storia dietro il progetto MedBEESinessHubs parte dall’idea di voler risolvere il problema della debole crescita economica a cui molte comunità rurali mediterranee vanno incontro negli ultimi anni, vedendo nel settore dell’apicoltura una valida soluzione e una ricca opportunità di rinascita e networking.

Il progetto, della durata di 24 mesi, intende creare nuovi posti di lavoro con la creazione di micro, piccole e medie imprese nel settore dell’apicoltura, con la possibilità di dare un valore aggiunto ai prodotti apistici tradizionali attraverso l’artigianato e il design e ai servizi turistici ad esso associati.

L’idea è di dare vita ad una cooperazione transfrontaliera con visibilità internazionale e che renda protagonisti gli attori dei territori di Cipro, Egitto, Libano, Palestina e Italia, che vede coinvolta la Sardegna.

Nei prossimi due anni:

• si rinforzeranno le possibilità di donne e giovani, attraverso il coaching e lo sviluppo delle capacità;

• verranno finanziate attività autoimprenditoriali in vari ambiti della produzione apistica;

• verrà offerta una guida per collaborare con le autorità locali e per fare rete tra le attività già esistenti e le nuove micro PMI nel settore.

“Mediterranean Bee Hubs in support for sustainable economic prosperity in deprived rural areas” (MedBEESinessHubs), è cofinanziato dall’ Unione Europea col programma ENI CBC MED con un budget totale di €1,110,609.71 con una copertura al 90% per un ammontare di €999,548.74 (90%).

Il team progettuale di MedBEESinessHubs è guidato dalla Camera di Commercio e dell’ Industria di Cipro e coinvolge altri cinque partner: A.M. Filagrotiki Consultants (Cipro), Confederation of Egyptian-European Business Associations (Egitto), Camera di Cooperazione Italo Araba (Italia), Camera di Commercio, Industria, e Agricoltura Zahle & Bekaa (Libano), and Palestinian Businesswomen’s Association ASALA (Palestine).

