Il quotidiano Il Mattino lancia l’allarme: nel bando del Pnrr le risorse per il Mezzogiorno sono scese dal 40 al 29 per cento. Le regole sono cambiate tre volte in appena nove giorni, scrive il giornale. I rettori non ci stanno e attaccano: “E’ stata violata la legge”. Il titolo del giornale napoletano è eloquente: “Università, beffato il Sud. Fondi tagliati alla ricerca”.

Eppure appena due mesi fa il ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, aveva garantito che “il 40%” delle risorse del Pnrr destinate al Mezzogiorno potrebbe anche salire con i bandi, andare oltre il 40%. Sarebbe possibile, se i progetti sono forti e valutati in maniera estremamente positiva potrebbe anche essere di più, ma questo lo decide un’unità terza”.

