Per la prima volta Mazzari si concede una serata in compagnia del team rossoblù e di tutto lo staff tecnico, compreso il direttore sportivo Capozucca. La location scelta per l’occasione è il ristorante tipico sardo Su Cumbidu, in pieno centro a Cagliari.

Maialetto sardo, torrone e altre specialità della cucina isolana come menù della serata nel cuore della Marina. Un’occasione per festeggiare anche il recupero dalla positività al Covid di Zappa e Altare.

La cena era stata un’idea del diesse fatta al gruppo, che infatti ha pagato per tutta la squadra. Un po’ di serenità per il Cagliari, che domani dovrà tentare l’ennesima impresa salvezza contro l’Empoli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it