Francesca Ghirra, ex candidata a sindaca di Cagliari e ora tra le fila dei Progressisti in Consiglio comunale, attacca duramente la Giunta guidata da Paolo Truzzu per la mancanza di iniziative culturali e attività chiuse.

“Siamo oltre metà febbraio e non c’è traccia del bando per i contributi per attività culturali e di spettacolo 2022 – scrive sulla sua pagina Instagram -, molti spazi culturali sono chiusi e la città non è mai stata così spenta e priva di iniziative culturali”.

