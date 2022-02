Intervento dei Vigili del fuoco del comando di Cagliari, in corso per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare un’auto Mercedes Smart è finita nelle acque del canale di Terramaini sotto il ponte di viale Guglielmo Marconi subito dopo la Caserma dei Vigili del Fuoco

Sul posto la squadra di pronto intervento 1A, i sommozzatori Vigili del fuoco del distaccamento portuale.

Sono due i feriti che sono riusciti ad uscire dal veicolo subito soccorsi dagli operatori dei Vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118, al momento non si hanno notizie precise sulle condizioni di salute.

Gli operatori dei Vigili del fuoco stanno operando con l’ausilio dell’autogru’ per effettuare il recupero dell’auto.

Presenti sul posto anche i carabinieri, polizia di Stato e gli agenti della polizia Locale di Cagliari per quanto di loro competenza.

