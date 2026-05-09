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Cagliari, riapre il Ghetto nel quartiere Castello | Interventi per circa 1 milione

Il centro d'arte Il Ghetto riapre a Cagliari. Grazie a un investimento di un milione di euro, la struttura storica è stata riqualificata e modernizzata

Di
Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Massimo Zedda - Instagram

Il quartiere Castello  di Cagliari ritrova uno dei suoi punti di riferimento più prestigiosi. Dopo un accurato intervento di riqualificazione, il centro comunale d’arte e cultura Il Ghetto riapre ufficialmente le proprie porte al pubblico. L’operazione è stata resa possibile grazie a uno stanziamento di circa un milione di euro proveniente dalle casse comunali, finalizzato a restituire alla cittadinanza una struttura sicura, moderna e funzionale.

Gli interventi tecnici hanno trasformato l’edificio sotto il profilo dell’efficienza e della sicurezza. I lavori hanno infatti comportato la revisione integrale degli impianti, partendo da quello elettrico e di illuminazione fino ai sistemi di rilevazione incendi. Particolare attenzione è stata posta alla gestione idrico-sanitaria, allo smaltimento delle acque meteoriche e al sistema di climatizzazione, garantendo così il massimo comfort in ogni stagione.

Dal punto di vista architettonico e strutturale, il restauro ha previsto:

  • Il rifacimento completo della copertura.
  • L’installazione di un nuovo lucernario di ampie dimensioni.
  • La posa di una pavimentazione in resina dal design contemporaneo.
  • La sostituzione degli infissi e il rinnovo dei servizi igienici.

L’edificio è stato inoltre proiettato nel futuro digitale grazie all’implementazione di una rete Wi-Fi di ultima generazione. Tuttavia, il cantiere ha riservato anche importanti sorprese dal passato: uno scavo archeologico condotto sulla terrazza intermedia ha permesso di scoprire nuovi ambienti storici. Questo ritrovamento arricchisce il percorso espositivo, creando un connubio indissolubile tra la memoria del luogo e la sua nuova vocazione creativa.

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