Cagliari, riapre il Ghetto nel quartiere Castello | Interventi per circa 1 milione

Il centro d'arte Il Ghetto riapre a Cagliari. Grazie a un investimento di un milione di euro, la struttura storica è stata riqualificata e modernizzata

Il quartiere Castello di Cagliari ritrova uno dei suoi punti di riferimento più prestigiosi. Dopo un accurato intervento di riqualificazione, il centro comunale d’arte e cultura Il Ghetto riapre ufficialmente le proprie porte al pubblico. L’operazione è stata resa possibile grazie a uno stanziamento di circa un milione di euro proveniente dalle casse comunali, finalizzato a restituire alla cittadinanza una struttura sicura, moderna e funzionale.

Gli interventi tecnici hanno trasformato l’edificio sotto il profilo dell’efficienza e della sicurezza. I lavori hanno infatti comportato la revisione integrale degli impianti, partendo da quello elettrico e di illuminazione fino ai sistemi di rilevazione incendi. Particolare attenzione è stata posta alla gestione idrico-sanitaria, allo smaltimento delle acque meteoriche e al sistema di climatizzazione, garantendo così il massimo comfort in ogni stagione.

Dal punto di vista architettonico e strutturale, il restauro ha previsto:

Il rifacimento completo della copertura .

. L’installazione di un nuovo lucernario di ampie dimensioni.

di ampie dimensioni. La posa di una pavimentazione in resina dal design contemporaneo.

dal design contemporaneo. La sostituzione degli infissi e il rinnovo dei servizi igienici.

L’edificio è stato inoltre proiettato nel futuro digitale grazie all’implementazione di una rete Wi-Fi di ultima generazione. Tuttavia, il cantiere ha riservato anche importanti sorprese dal passato: uno scavo archeologico condotto sulla terrazza intermedia ha permesso di scoprire nuovi ambienti storici. Questo ritrovamento arricchisce il percorso espositivo, creando un connubio indissolubile tra la memoria del luogo e la sua nuova vocazione creativa.

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