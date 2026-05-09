Allarme a Escalaplano, da giorni non si hanno notizie di Camillo Usala

Cresce l’apprensione nella comunità di Escalaplano per la misteriosa sparizione di un uomo di 56 anni. Di Camillo Usala non si hanno più notizie certe da alcuni giorni; l’ultimo avvistamento risalirebbe infatti alle ore 12:00 di due giorni fa, momento dopo il quale l’uomo sembra essere svanito nel nulla, facendo perdere le proprie tracce.

La notizia è stata diffusa ufficialmente dal sindaco Marco Lampis, il quale ha diramato una nota per informare la cittadinanza e sollecitare la massima collaborazione. Nel messaggio istituzionale, il primo cittadino rivolge un invito diretto a chiunque possa fornire elementi utili, sottolineando che “Chiunque lo avesse visto dopo tale ora è pregato di contattare i carabinieri”.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: oltre all’intervento delle forze dell’ordine, numerosi volontari e concittadini si sono mobilitati spontaneamente per perlustrare il territorio e supportare le operazioni di ricerca.

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