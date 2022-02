Un Cagliari organizzato, agguerrito, coraggioso, arrembante, un Cagliari formato super sfiora l’impresa all’Unipol Domus contro il Napoli di Spalletti. Il pari va stretto ai rossoblù, che in più occasioni hanno sfiorato la rete del raddoppio.

Mazzarri lascia in panchina le punte Pavoletti e Keita e insiste su Gaston Pereiro. Baselli alla prima da titolare (ottimo match), dietro Lovato recupera e sta in mezzo tra Goldaniga e Altare. Spalletti mette Elmas e Mertens dietro a Petagna. Prima della partita il capitano del Cagliari Joao Pedro in curva Nord per rendere omaggio al tifoso Valery Melis scomparso nel 2004. Scontri nel pre partita tra la tifoseria rossoblù e i circa i 4000 ospiti.

La gara. Il solito Gaston Pereiro la mette dentro con un tiro da fuori area, e sorprende Ospina in netto ritardo. Ma potrebbero segnare anche Baselli e Joao Pedro. Invece è la beffa: Osimhen a una manciata di minuti dalla fine trova il pari di testa su assist di Mario Rui. Cross del portoghese da sinistra, la punta del Napoli salta più alto di tutti e insacca da pochi passi.

Cagliari ancora al terzultimo posto, a pari punti con il Venezia (22). Ma se gioca così c’è davvero da ben sperare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it