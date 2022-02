Al Tampa International Airport, in Florida, i passeggeri in arrivo vengono accolti da un grande fenicottero rosa, che si immerge nell’acqua in tutta la sua eleganza. L’installazione si chiama “Home” ed è stata realizzata dall’artista statunitense Aaron Stephan.

L’opera d’arte ha fatto subito il giro del web per finire tra i post pubblicati su un gruppo social molto seguito dai residenti cagliaritani. “Che bella sarebbe un’installazione così anche nell’aeroporto di Cagliari”, commenta qualcuno, “sarebbe magnifico”, rispondono in tanti.

