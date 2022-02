Nel terrazzo della sua abitazione a Quartu aveva 12 esemplari di cardellini vivi, 1 esemplare di cardellino morto, 2 esemplari vivi di merlo, 1 esemplare vivo di fringuello, 1 esemplare vivo di lucherino, 1 esemplare vivo di calandra. In un’area del terrazzo c’era inoltre una gabbia/trappola verde per catturare gli uccelli (il cui utilizzo è vietato). Un bracconiere 65enne residente a Quartu Sant’Elena, già segnalato in passato all’autorità giudiziaria, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L’uomo è stato fermato ieri pomeriggio a Quartucciu, in località Sant’Isidoro, durante in controllo durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione di reati venatori effettuato dal personale del raggruppamento Cites – Reparto Operativo “Soarda” nell’ambito del “piano nazionale antibracconaggio per il contrasto agli illeciti nei confronti degli uccelli selvatici nella Sardegna meridionale. Notatol mentre raccoglieva una gabbia da terra, i militari lo hanno fermato per controllare il contenuto della gabbia consistente in 2 esemplari di cardellino. Il soggetto, identificato in un 65enne residente a Quartu Sant’Elena, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove hanno effettuato una perquisizione dei vari locali dove è stata rinvenuta tutta l’attrezzatura per compiere la particolare attività illecita.

