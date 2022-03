Un grosso incendio ha coinvolto ieri sera, poco prima delle 22, cinque autovetture e due moto in sosta sotto il piano pilotis di una palazzina in via Capitanata, a Cagliari. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con il supporto di un’autobotte, hanno evitato la propagazione delle fiamme alle abitazioni soprastanti, provvedendo allo spegnimento del vasto rogo e alla messa in sicurezza dell’area e della struttura.

In via precauzionale si è provveduto all’evacuazione degli inquilini degli appartamenti sovrastanti della palazzina che ha avuto ingenti danni. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L’intervento si è protratto per alcune ore. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cagliari.

Un altro incendio si è verificato intorno alle 00,40 in via Santa Gilla per il rogo di un’autovettura in sosta di fronte a un distributore di carburanti.

