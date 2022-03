Mega intervento per eliminare i liquami che da settimane ammorbavano le strade della città, in via San Michele, Ardenne, Bosco Cappuccio, Premuda e dintorni. Un’azione scaturita dagli accorati appelli spediti dal consigliere comunale Marcello Polastri al dipartimento di igiene e prevenzione dell’ATS Sardegna sulla presenza di innumerevoli fognature “esplose” in più punti della città.

Ha dovuto faticare per due giornate di intenso lavoro la ditta di autospurgatori, già attivi per alcuni lavori nelle palazzine popolari di via Is Cornalias, incaricati dal Comune di Cagliari per effettuare un intervento massiccio e straordinario in via San Michele, Bosco Cappuccio, Abruzzi, Premuda e nel quartiere di Sant’Elia.

È stato lo stesso Polastri a sollecitare, rivolgendosi o in aula consiliare al presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, e il sindaco, “per una città che deve riacquistare decoro dinnanzi alle fogne che esondano da settimane”.

Tra i pozzetti di ispezione delle fognature, in questi ultimi due giorni a Cagliari, la ditta incaricata dal Comune ha rimosso sia tappi calcarei, ma anche stracci stracci, pezzi di mattoni e cemento induritosi, forse residuo di alcuni lavori del passato.

Nel complesso, però, di manutenzioni ordinarie è risultata carente la zona di San Michele, nella quale numerosi chiusini erano come un tutt’uno tra asfalto, calcare e liquami che hanno infatti preso a scorrere per strada, anziché nei collettori, quasi del tutto intasati ed per questo esondanti. Con il loro carico di fetore.

Una situazione che era sotto gli occhi di tutti e che, finalmente, è ritornata alla normalità, dopo appelli ed esposti. “Ringrazio per il paziente lavoro gli uffici comunali e il competente assessorato – conclude Polastri -, Abbanoa, il Dipartimento Prevenzione e igiene, gli infaticabili operai e soprattutto i cittadini cagliaritani per le pazienti attese”.

